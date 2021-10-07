В НАТО заявили о подъеме злонамеренной деятельности России

https://racurs.ua/n161334-v-nato-zayavili-o-podeme-zlonamerennoy-deyatelnosti-rossii.html

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Отношения НАТО с Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания «холодной войны». Об этом 7 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прокомментировал высылку восьми сотрудников миссии РФ при Североатлантическом альянсе.

По словами Столтенберга, НАТО должно проявлять бдительность перед лицом «злонамеренной» деятельности Москвы. Он назвал членов миссии РФ при альянсе «необъявленными офицерами российской разведки».

Это решение (о лишении россиян аккредитации — ред.) не связано с каким-либо конкретным событием, однако на протяжении некоторого времени мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность, — цитирует генерального секретаря НАТО «Голос Америки».

Столтенберг также напомнил о наращивании военного присутствия РФ вдоль границ Украины и нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Мы готовы… созвать заседание совета Россия-НАТО. В действительности мы уже давно приглашали Россию. Пока Россия не дала положительного ответа, — отметил генсек альянса.

Напомним, издание Sky News писало, что среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют «убийства и шпионаж».