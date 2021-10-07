У НАТО заявили про підйом зловмисної діяльності Росії

https://racurs.ua/ua/n161334-u-nato-zayavyly-pro-rozkvit-zlovmysnoyi-diyalnosti-rosiyi.html

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Відносини НАТО з Росією перебувають на найнижчому рівні з моменту закінчення «холодної війни». Про це 7 жовтня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прокоментував висилку вісьмох співробітників місії РФ при Північноатлантичному альянсі.

За словами Столтенберга, НАТО має демонструвати пильність перед обличчям «зловмисної» діяльності Москви. Він назвав членів місії РФ при альянсі «неоголошеними офіцерами російської розвідки».

Це рішення (щодо позбавлення росіян акредитації — ред.) не пов’язане з будь-якою конкретною подією, однак впродовж деякого часу ми спостерігаємо за підйомом зловмисної діяльності з боку Росії, і тому нам необхідно проявляти пильність, — цитує генерального секретаря НАТО «Голос Америки».

Столтенберг також нагадав про нарощування військової присутності РФ уздовж кордонів України і порушення Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Ми готові… скликати засідання ради Росія-НАТО. Насправді, ми вже давно запрошували Росію. Поки що Росія не дала позитивної відповіді, — зазначив генсек альянсу.

Нагадаємо, видання Sky News писало, що серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують «вбивства і шпигунство».