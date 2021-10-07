Кристувачі електронних сигарет вдихають тисячі хімічних сполук, фото:

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Електронні сигарети піддають своїх користувачів впливові близько 2 тис. хімічних речовин, щодо більшості з яких не відомо, що саме вони в контексті загрози для здоров’я представляють.

Частину виявлених сполук вже ідентифіковано як потенційно шкідливі. Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Джонса Хопкінса (Балтімор, США), повідомляє прес-служба вишу.

Люди просто повинні знати, що вони вдихають дуже складну суміш хімічних речовин при вейпінгу. І для багатьох з цих сполук ми поняття не маємо, чим вони насправді є, — наголошують дослідники.

Попередні дослідження, які свідчили про меншу шкідливість електронних сигарет, зосереджувалися на пошуку вже відомих небезпечних хімічних речовин, що містяться в традиційних сигаретах.

У цьому дослідженні учені вперше провели нецільовий аналіз, щоб дослідити весь спектр хімічних речовин як у рідині, що випаровується, так і в аерозолях. Для цього вони застосували передову технологію «відбитків пальців», яка використовується для ідентифікації хімічних речовин у продуктах харчування та стічних водах.

Аналізу піддалася продукція таких брендів як Juul Labs, British American Tobacco, ITG Brands і Mi-One Brands.

Зазначається, що вчені вже змогли ідентифікувати як потенційно шкідливі шість речовин, серед яких три хімікати, яких не повинно було бути в електронних сигаретах.

Зокрема, учені були здивовані, виявивши стимулятор кофеїн у двох із чотирьох проаналізованих продуктів. Кофеїн раніше був виявлений в електронних сигаретах, але тільки в ароматизаторах, спрямованих на кофеїн, таких як кава та шоколад.

Це може дати курцям додатковий удар, який не розкривається, — зазначають дослідники. — Нам цікаво, чи вони додають це навмисно.

Крім кофеїну, учені виявили три промислові хімікати, пестицид та два ароматизатори, пов’язані з можливими токсичними ефектами та подразненням дихальних шляхів.