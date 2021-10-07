Пользователя электронных сигарет вдыхают тысячи химических соединений, фото:

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Электронные сигареты подвергают своих пользователей влиянию около 2 тыс. химических веществ, относительно большинства из которых не известно, что именно они в контексте угрозы для здоровья представляют.

Часть выявленных соединений уже идентифицировано как потенциально вредные. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), сообщает пресс-служба вуза.

Люди просто должны знать, что они вдыхают очень сложную смесь химических веществ при вейпингу. И относительно многих из этих соединений мы понятия не имеем, чем они на самом деле являются, — подчеркивают исследователи.

Предыдущие исследования, свидетельствующие о меньшей вредности электронных сигарет, были сосредоточены на поиске уже известных опасных химических веществ, содержащихся в традиционных сигаретах.

В этом исследовании ученые впервые провели нецелевой анализ, чтобы исследовать весь спектр химических веществ как в жидкости, которая испаряется, так и в аэрозолях. Для этого они применили передовую технологию «отпечатков пальцев», которая используется для идентификации химических веществ в продуктах питания и сточных водах.

Анализа подверглась продукция таких брендов как Juul Labs, British American Tobacco, ITG Brands и Mi-One Brands.

Отмечается, что ученые уже смогли идентифицировать как потенциально вредные шесть веществ, среди которых три химиката, которых не должно было быть в электронных сигаретах.

В частности, ученые были удивлены, обнаружив стимулятор кофеин в двух из четырех проанализированных продуктов. Кофеин ранее был обнаружен в электронных сигаретах, но только в ароматизаторах, направленных на кофеин, таких как кофе и шоколад.

Это может дать курильщикам дополнительный удар, который не раскрывается, — отмечают исследователи. — Нам интересно, добавляют ли они это намеренно.

Кроме кофеина, ученые обнаружили три промышленные химикаты, пестицид и два ароматизатора, связанных с возможными токсическими эффектами и раздражением дыхательных путей.