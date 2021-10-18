У Путіна злякалися вступу України до НАТО

Пєсков. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n161769-u-putina-zlyakalysya-vstupu-ukrayiny-do-nato.html

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Вступ України до НАТО лякає росіян — прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу — найгірший сценарій для РФ.

У Кремлі вважають, що це виходить за «червоні лінії» національних інтересів Росії. Про це повідомляє «ТАСС»

Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм… Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки, — заявив Пєсков.

Кремль вважає, що пересування російських військ до кордону України проводились під час нібито масованих навчань НАТО, що проходили біля російського кордону, а також звинуватив світ у тому, що «весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО — ніхто».

Ми хочемо, щоби нас почули: ми нікому не загрожуємо, ми не є джерелом небезпеки, ми дуже велика й дуже сильна країна, яка шукає партнерів, — додав прес-секретар Путіна.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України до НАТО залежатиме від західних партнерів та рішення Альянсу, оскільки країна вже втілює стандарти НАТО й повністю готова до вступу.

Джерело: ТАСС