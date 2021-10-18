Новий спосіб боротьби з малярійними комарами придумали біологи. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n161768-novyy-sposib-borotby-z-malyariynymy-komaramy-prydumaly-biology.html

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Малярійні комарі є справжньою проблемою в ряді країн, адже переносять різні захворювання, від яких помирають сотні тисяч людей щороку.

Шведський стартап Molecular Attraction розробив новий підхід боротьби з комахами. У рамках свого дослідження вчені навчилися обманювати комарів, змушуючи їх пити рідину, яка імітує людську кров. Про це пише Fastcompany.

Найцікавіше, що ця речовина містить токсини на рослинній основі (не хімікати). Вчені виявили, що кров, яка вже заражена малярійним паразитом, більш приваблива для комарів, ніж звичайна (здорова).

З’ясувалося, що це відбувається через молекулу під назвою HMBPP. Вона виділяє запах, який приваблює комарів і стимулює комах пити більше крові.

Біологи стверджують, що HMBPP може змусити комарів пити практично все, за умови «потрібного» показника pH рідини.

У рамках нового дослідження вчені додали HMBPP у суміш бурякового соку і природних токсинів. Всі комарі, які пили сік, загинули незабаром після «трапези».

Автори проекту також відзначають, що HMBPP не приваблює інших комах або інші види. Таким чином, суміш можна використовувати лише для боротьби з комарами, не піддаючи небезпеці інших тварин.

Нагадаємо, американські вчені створили унікальний одяг із текстилю, який повністю стійкий до комариних укусів. Він здатен захистити від інфекцій і вірусів, які переносять комарі.

Джерело: Fastcompany