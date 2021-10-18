Разумков та Стефанчук не поділили підпис під законом про олігархів, фото - УП

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Ракурс

Закон про олігархів знову у центрі уваги, хоча він ще не підписаний ані головою парламенту, ані президентом України.

Колишній спікер Ради Дмитро Разумков пояснив, чому саме він має поставити автограф під текстом, а не його колишній перший заступник у Раді Руслан Стефанчук.

Законопроект про олігархів ухвалений за головування Разумкова. В ефірі каналу «Україна 24» екс-спікер сказав, що саме тому документ має підписувати він.

Згідно з рішенням Конституційного суду, спікер підписує законопроект, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався. На момент розгляду закону № 5599 головою Верховної Ради був ваш покірний слуга, — сказав Разумков.

Він сумнівається, що станеться саме так. Для підписання антиолігархічного закону є дві перешкоди: 12 постанов про скасування голосування за нього і голосування одночасно три правки, які суперечать одна одній.

Разумков нагадав, що нардепи ухвалили правки, відповідно до яких, є три органи, які «номінуватимуть» громадян в олігархи: РНБО, НАЗК і комісія при НАЗК.

Екс-спікер назвав кримінальною історією можливе виправлення цієї колізії у комітеті Ради.

Нинішній очільник парламенту Руслан Стефанчук не знайшов у рішенні Конституційного суду доводів Разумкова про те, що рішення, які приймались при колишньому голові Верховної Ради, підписуються тільки екс-спікером.

Я більше скажу — є ціла низка рішень Конституційного суду, які говорять, що не повинно бути жодних перешкод для діяльності Верховної Ради як законодавчого органу, — зазначив він.

Спікер розповів, що юристи готують довідку щодо цієї колізії.

Закон про олігархів був прийнятий з трьома варіантами однієї статті. Раніше Стефанчук заявив, що закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» буде підписаний після розгляду 12 блокуючих проектів постанов.