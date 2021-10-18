Разумков и Стефанчук не поделили подпись под законом об олигархах

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Ракурс

Закон об олигархах снова в центре внимания, хотя он еще не подписан ни председателем парламента, ни президентом Украины.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему он должен поставить автограф под текстом, а не его бывший первый заместитель в Раде Руслан Стефанчук.

Законопроект об олигархах принят под председательством Разумкова. В эфире канала «Украина 24» экс-спикер сказал, что именно поэтому документ должен подписывать он.

Согласно решению Конституционного суда, спикер подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения закона № 5599 председателем Верховной Рады был ваш покорный слуга, — сказал Разумков.

Он сомневается, что произойдет именно так. Для подписания антиолигархического закона есть два препятствия: 12 постановлений об отмене голосования за него и голосование одновременно за три правки, которые противоречат друг другу.

Разумков напомнил, что нардепы приняли поправки, согласно которым, есть три органа, которые будут «номинировать» граждан в олигархи: СНБО, НАПК и комиссия при НАПК.

Экс-спикер назвал криминальной историей возможно исправление этой коллизии в комитете Рады.

Нынешний глава парламента Руслан Стефанчук не нашел в решении Конституционного суда доводов Разумкова о том, что решения, которые принимались при бывшем председателе Верховной Рады, подписываются только экс-спикером.

Я больше скажу — есть целый ряд решений Конституционного суда, которые говорят, что не должно быть никаких препятствий для деятельности Верховной Рады как законодательного органа, — отметил он.

Спикер рассказал, что юристы готовят справку по поводу этой коллизии.

Закон об олигархах был принят с тремя вариантами одной статьи. Ранее Стефанчук заявил, что закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» будет подписан после рассмотрения 12 блокирующих проектов постановлений.