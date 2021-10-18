Боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ в Горловке. Фото: Радио свобода

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Боевики самопровозглашенной Донецкой народной республики взяли в заложники представителей СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке.

Вчера, 17 октября, наблюдатели зафиксировали, что автомобильные ворота передовой патрульной базы миссии в Горловке заперли за помощью цепи и навесного замка, а южнее ворот выезд блокировал автомобиль с голубыми табличками ДНР. Рядом с машиной заметили двух боевиков. Об этом 18 октября сообщила Украинская делегация Трехсторонней контактной группы в Telegram.

Владелец отеля, где расположена база наблюдателей, сообщил представителям ОБСЕ о том, что СММ не разрешат покинуть помещение отеля, сославшись на «приказы от «мэра Горловки». Он также сказал, что все выходы заблокированы террористами. Камеры видеонаблюдения показали, что перед гостиницей кремлевские прихвостни установили три палатки, возле которых собрались несколько человек.

Впоследствии в гостиницу зашли люди в штатском и заявили, что наблюдателям запрещено покидать территорию отеля до тех пор, пока украинские власти не освободят боевика ЛНР, которого задержали на прошлой неделе.

Украинская делегация в ТКГ констатировала, что российские боевики уже перешли к захвату заложников. Напомнила, что удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма. Украинская сторона призвала международное сообщество и руководство государств-участников нормандского формата оценить действия российской стороны.

Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий миссии, а, вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода «Донецк» и «Гуково», как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще — методами международного терроризма, — отметили в ТКГ.



Напомним, 13 октября украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины. Сепаратист оказался представителем Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов ЛНР.

В воскресенье, 18 октября, стало известно, что ОБСЕ приостановила работу по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности, поскольку несколько дней под гостиницей наблюдателей в оккупированном Донецке оккупанты проводят «акции протеста».