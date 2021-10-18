Стефанчук. Фото: istock

https://racurs.ua/n161765-stefanchuk-rasskazal-kogda-rada-otmenit-perehod-na-zimnee-vremya-video.html

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Переход на зимнее время планируют отменить в Верховной Раде. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада вернется к дискуссии о переводе часов позже.

Однако разговор об отмене произойдет уже после перехода на зимнее время. Об этом он заявил во время брифинга.

Случилось то, что мы перешли на летнее время. Голосовать его в летнее время не было никакого смысла, так как естественное время для Украины — время +2 — это зимнее время. После того как Украина перейдет на зимнее время — эта дискуссия снова должна быть поднята, — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что вопрос должен подниматься одновременно с решениями стран Евросоюза, которые также отказались от перехода и должно учитывать биологический ритм и здоровье украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что переход на зимнее время в Украине хотят отменить в Верховной Раде. Авторы законопроекта № 4201 предлагали установить единое время на всей территории страны. Однако голосование за этот документ 19 марта провалили и предложение отправили на доработку.

Переход на единое время объясняли тем, что на оккупированных территориях Украины время отличается от московского на час — там установлено российское время.

62 страны мира продолжают традицию перехода на летнее и зимнее время, в том числе Германия, Бельгия, Иран, Куба, Великобритания и Мексика. В 2019 году Евросоюз постановил отменить процедуру временного перехода, но вопрос окончательно не решили из-за пандемии коронавируса. Ряд стран ЕС уже отошли от этой нормы.