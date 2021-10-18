Лазерная косметология: почему это ответ на все ваши вопросы

https://racurs.ua/n161764-lazernaya-kosmetologiya-pochemu-eto-otvet-na-vse-vashi-voprosy.html

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Сегодня лазеры используются во многих отраслях. Косметологию эта участь тоже не миновала: удаление татуировок, решение проблемы нежелательных волос, лечение сосудов — лазеры все это могут. Но важно знать, что одно устройство не лечит все состояния. Поэтому следуйте за нами в мир лазеров, чтобы понять, какой именно аппарат потребуется для решения той или иной проблемы.

Виды лазеров

Разнообразие лазеров может напугать и запутать. Но не стоит поддаваться панике — все очень просто! Различают два вида лазеров: абляционные, которые испаряют поверхность кожи, чтобы устранить проблему; и неабляционные, которые воздействуют на более глубокие слои, не затрагивая поверхность. И далее идут подтипы.

К абляционным относят СО2 и эрбиевый лазеры. Они направлены на лечение рубцов, глубоких морщин, пигментации, удаление доброкачественных новообразований, стимуляцию выработки коллагена и даже вагинальное омоложение. В категорию неабляционных попадают александритовые, диодные и неодимовые лазеры. С их помощью проводят лазерную эпиляцию на разных типах кожи, лечение сосудов, удаление тату и татуажа, плюс общее омоложение кожи.

Но есть особенные лазеры косметологические — фракционные, как представлены по ссылке https://massage-systems.com.ua/lazery-kosmetologicheskie/. Их особенность в том, что луч покрывает кожу фракциями.

То есть, часть подвергается испарению, но остаются островки нетронутой кожи. Эти микротравмы и способствуют процессам регенерации, за счет чего кожа омолаживается. Метод более щадящий, по сравнению с СО2 лазерами, и период реабилитации практически не требуется.

Но нужно понимать, что для достижения желаемых результатов со всеми лазерами потребуется курс процедур. Однако в случае с СО2 может быть достаточно всего одного сеанса — все зависит от обрабатываемого состояния.

Где проходить лечение

Лазеры могут все, это правда. Но только если используются они опытным и обученным специалистом. Поскольку лазер в неправильных руках может вызвать серьезные и, порой, необратимые повреждения кожи и глаз, важно, чтобы с ним работал человек, который разбирается в работе аппарата. Поэтому если вас интересует безопасная и эффективная лазерная косметология в Киеве, перейдите по этой ссылке и вы найдете специалистов, которые смогут обеспечить вам стойкий результат без побочных эффектов! Записывайтесь на прием и начните свое путешествие к идеальной коже!