Зажжение огня зимней Олимпиады. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n161763-olimpiyskiy-ogon-pekina-2022-zajgli-v-grecii-video.html

Ракурс

Олимпийский огонь зимних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Пекине, зажгли в Греции.

Событие традиционно состоялось в древнем храме греческой богини Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие официальные лица. Об этом сообщается на YouTube-канале Olympics.

Отмечается, что 19 октября олимпийский огонь передадут китайской делегации, после чего огонь доставят в Китай.

Как известно, 24-е Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Они обсудили летние Олимпийские игры в Токио и перспективы для Украины.