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Ракурс
Зажжение огня зимней Олимпиады. Скриншот с видео

Олимпийский огонь Пекина-2022 зажгли в Греции (ВИДЕО)

18 окт 2021, 13:45
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Олимпийский огонь зимних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Пекине, зажгли в Греции.

Событие традиционно состоялось в древнем храме греческой богини Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие официальные лица. Об этом сообщается на YouTube-канале Olympics.

Отмечается, что 19 октября олимпийский огонь передадут китайской делегации, после чего огонь доставят в Китай.

Как известно, 24-е Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.


Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Они обсудили летние Олимпийские игры в Токио и перспективы для Украины.

Источник: Ракурс


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