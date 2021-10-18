Стефанчук хочет поработать шпионом на заседаниях всех фракций и групп Рады. Фото: УП

https://racurs.ua/n161761-stefanchuk-hochet-porabotat-shpionom-na-zasedaniyah-vseh-frakciy-i-grupp-rady.html

Ракурс

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады, привыкает к новой должности. 18 октября во время заседания согласительного совета он напросился на заседание всех депутатских фракций и групп.

Стефанчук обратился с просьбой к фракциям и группам посетить их заседания. Новый спикер заверил, что он настроен на конструктивный разговор и будет пытаться поддерживать такой уровень дискуссий в парламенте.

Позже Стефанчук не ответил на вопрос журналистов, будут ли снимать Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как известно, нардеп цинично поглумилась над смертью Антона Полякова. По словам спикера, этот инцидент рассмотрит регламентный комитет.

Сегодня я обратился к главе регламентного комитета, этот вопрос рассмотрят на комитете. Так как ни глава Верховной Рады, ни президия не принимают таких решений, — заявил Стефанчук.

Напомним, что в Верховной Раде 18 октября состоялся еще один дебют Руслана Стефанчука. Новый спикер провел заседание согласительного совета. Парламент на этой пленарной неделе рассмотрит несколько важных законов. Один из них — первое чтение бюджета на 2022 год.