Кличко инициирует возвращение райсоветов в Киеве

https://racurs.ua/n161760-klichko-iniciiruet-vozvraschenie-raysovetov-v-kieve.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, инициирует рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве.

В понедельник, 18 октября, мэр анонсировал рассмотрение этого вопроса на одной из ближайших сессий Киевсовета.

Районные советы в Киеве ликвидировал режим Януковича в 2010 году. После этого базовое местное самоуправление в Киеве обходилось без них.

По мнению Кличко, решение восстановить работу советов в районах столицы «не только актуально, но и перезрело».

Возвращение к районным советам — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию, — написал Кличко в своих соцсетях и объяснил, для чего киевлянам необходимы районные советы.

Он считает, что Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи, а депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

Кличко не считает, что большее количество депутатов в городе приведет к росту расходов на управление. Депутаты районных советов будут работать на общественных началах.

Мэр ссылается на данные опросов общественного мнения, согласно которым 70% киевлян хотят вернуть районные советы.