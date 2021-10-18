Актеры сериала «Секс в большом городе». Фото: styleinsider.com.ua

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Ракурс

Писательница Кэндес Бушнелл, которая стала автором книги «Секс в большом городе», оценила снятый по ее работе сериал.

В работе телеканала HBO она не увидела феминизма. Женщина призвала поклонниц сериала не делать «мужчину мечты» главной целью в жизни, как это произошло с главной героиней шоу Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Об этом Бушнелл заявила в беседе с журналистом издания New York Post.

По ее словам, в долгосрочной перспективе мужчина может быть не лучшим экономическим выбором. Также писательница предупредила, что мужчины могут быть опасны для женщин по многим причинам. По мнению Бушнелл, женщина слабеет, если полагается только на мужчину.

В телесериале и его посыле оказалось мало феминизма. Но это ТБ. Это развлечение. Поэтому не нужно жить как в сериале, — отметила она.

Как известно, Кэндес Бушнелл написала книгу «Секс в большом городе» по мотивам своей же колонки о свидании, что печаталась в New York Observer. Впоследствии эта книга легла в основу одноименного сериала, который выходил с 1998 по 2004 год.

Напомним, американский телеканал HBO снимет продолжение сериала «Секс в большом городе», который расскажет о жизни главных героинь 20 лет назад. В новом сезоне сыграют три из четырех главных героинь оригинального сериала, роли которых исполняли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл.

Источник: New York Post