Актори серіалу «Секс у великому місті». Фото: styleinsider.com.ua

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Письменниця Кендес Бушнелл, яка стала автором книги «Секс у великому місті», оцінила знятий по її роботі серіал.

У роботі телеканалу HBO вона не побачила фемінізму. Жінка закликала прихильниць серіалу не робити «чоловіка мрії» головною метою в житті, як це сталося з головною героїнею шоу Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер). Про це Бушнелл заявила у бесіді з журналістом видання New York Post.

За її словами, у довгостроковій перспективі чоловік може бути не найкращим економічним вибором. Також письменниця попередила, що чоловіки можуть бути небезпечні для жінок з багатьох причин. На думку Бушнелл, жінка слабшає, якщо покладається тільки на чоловіка.

У телесеріалі і його посилі виявилося замало фемінізму. Але це ТБ. Це розвага. Тому не потрібно жити як в серіалі, — зазначила вона.

Як відомо, Кендес Бушнелл написала книгу «Секс у великому місті» за мотивами своєї ж колонки про побачення, що друкувалася в New York Observer. Згодом ця книга лягла в основу однойменного серіалу, який виходив з 1998 по 2004 рік.

Нагадаємо, американський телеканал HBO зніме продовження серіалу «Секс у великому місті», який розповість про життя головних героїнь 20 років по тому. У новому сезоні зіграють три з чотирьох головних героїнь оригінального серіалу, ролі яких виконували Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Кім Кетролл.

Джерело: New York Post