Перелік протипоказань до вакцинації МОЗ оголосить цього тижня. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) готує перелік протипоказань до щеплення від інфекції.

Список оприлюднять уже цього тижня. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

Зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації. Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде — роз’яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі, — розповів Кузін.

Як відомо, згідно з даними соцопитуванням, 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби.

Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину посприяла темпам вакцинації в окремих регіонах. Карантинні обмеження в Україні восени посилили через небажання багатьох українців робити щеплення від коронавірусу.