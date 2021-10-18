Їдальня. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161757-systemu-rozpiznavannya-oblych-u-shkilnyh-yidalnyah-zaprovadjuut-u-brytaniyi.html

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Систему розпізнавання осіб хочуть запровадити у Великій Британії для школярів. Вона розпізнаватиме дітей, що дозволить скоротити час обслуговування в їдальнях і зменшити кількість контактів під час епідемії коронавірусу.

Технологію вже впроваджують дев’ять шкіл у Північному Ерширі. Про це повідомляє Financial Times.

Представники шкіл заявили, що системи не порушать конфіденційності даних школярів. Виробник технології CRB Cunningham підтвердив цю інформацію, і зазначив, що технологія не використовує «живе» розпізнавання осіб — не сканує натовп. Також у школах відзначили, що така система є безпечнішою за PIN-коди банківських карток.

Згоду на обробку даних своїх дітей підписали 97% батьків. Попри це, організація Big Brother Watch і комісар із біометрії Англії впевнені, що впровадження системи розпізнавання осіб у школи привчить дітей сприймати таку міру як нормальну.

Вони також заявили, що підлітки втратять почуття конфіденційності та в майбутньому будуть спокійно ставитися до технології, наприклад, на концертах або в аеропортах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату турбують уряд Німеччини, у зв’язку з цим у їдальнях університетів Берліна більше не будуть подавати м’ясо. Таке рішення було ухвалене заради скорочення вуглецевого сліду столиці.

Джерело: Financial Times