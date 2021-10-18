«Червона» зона карантину збільшила темпи вакцинації від COVID-19. Фото: phcent.com.ua

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«Червона» зона карантину посприяла темпам вакцинації в окремих регіонах. Карантинні обмеження в Україні восени посилили через небажання багатьох українців робити щеплення від коронавірусу.

З 15 жовтня «червона» зона почала діяти у Херсонській області, а з 18 жовтня — у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Про це нагадав очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, нові обмеження стали стимулом для багатьох українців все ж таки пройти щеплення. Темпи вакцинації зросли у кілька разів.

У Дніпровській області тиждень тому за добу зробили 1,3 тис. щеплень, за вчора — 3,9 тис. На Донеччині 10 жовтня вакцинували 300 осіб, за минулу добу — 1,5 тис.

У Запорізькій області тиждень тому зробили щеплення 970 людей, вчора — 1,5 тис. На Херсонщині за 10 жовтня вакцинували 811 осіб, минулої доби — 1,8 тис.

Найближчими тижнями в Україні очікується пік третьої хвилі. Не виключаю, що «червона» зона буде розширена. Тому не чекайте — вакцинуйтесь вже сьогодні, якщо ви не зробили цього раніше, — порадив Радуцький.

Запорізька область — одна з п’яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила до «червоної зони», що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні. За даними МОЗ, у регіоні за день потрібно проводити не менше ніж 11 тис. щеплень.

На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять близько 5−7 тис. щеплень. Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації, — зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.



Нагадаємо, що карантин в Україні з понеділка, 18 жовтня, посилили відразу в чотирьох регіонах. Йдеться про Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпровську області, які перейшли в «червону» зону.

Першою у «червоній» зоні опинилася Херсонська область — там нові обмеження почали діяти ще з 15 жовтня.