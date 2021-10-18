«Красная» зона карантина увеличила темпы вакцинации от COVID-19. Фото: phcent.com.ua

https://racurs.ua/n161756-krasnaya-zona-karantina-uvelichila-tempy-vakcinacii-ot-covid-19.html

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«Красная» зона карантина увеличила темпы вакцинации в отдельных регионах. Карантинные ограничения в Украине осенью усилили из-за нежелания многих украинцев делать прививки от коронавируса.

С 15 октября «красная» зона начала действовать в Херсонской области, а с 18 октября — в Днепровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Об этом напомнил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, новые ограничения стали стимулом для многих украинцев сделать прививки. Темпы вакцинации выросли в несколько раз.

В Днепровской области неделю назад за сутки сделали 1,3 тыс. прививок, за вчера — 3,9 тыс. В Донецкой области 10 октября вакцинировали 300 человек, за минувшие сутки — 1,5 тыс.

В Запорожской области неделю назад привили 970 человек, вчера — 1,5 тыс. На Херсонщине за 10 октября вакцинировали 811 человек, за минувшие сутки — 1,8 тыс.

В ближайшие недели в Украине ожидается пик третьей волны. Не исключаю, что «красная» зона будет расширена. Поэтому не ждите — вакцинируйтесь уже сегодня, если вы не сделали этого раньше, — посоветовал Радуцкий.

Запорожская область — одна из пяти в Украине, которая из-за осложнений эпидемической ситуации попала в «красную» зону, что является прямым следствием низких темпов прививки в регионе. По данным Минздрава, в регионе за день нужно проводить не менее 11 тыс. прививок.

На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5−7 тыс. прививок. Вместе с тем количество центров вакцинации очень мало для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации, — отметили в Минздраве.



Напомним, что карантин в Украине с понедельника, 18 октября, усилили сразу в четырех регионах. Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областях, которые перешли в «красную» зону.

Первой в «красной» зоне оказалась Херсонская область — там новые ограничения начали действовать еще с 15 октября.