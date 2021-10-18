Приказ Минздрава об обязательной вакцинации обжаловали в ОАСК. Фото: RT

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Окружной админсуд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, истцом указано Дмитрия Ламзу — директора киевской специализированной школы № 210. На его странице в Facebook есть множество постов о незаконности принудительной «коронавирусной» вакцинации. Об иске сообщает пресс-служба ОАСК.

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит Фемиду приостановить действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения.

В ОАСК отметили, что сейчас в суде решается вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняют наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Напомним, в Министерстве здравоохранения уверяли, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает украинское законодательство. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине есть несколько статей законодательства, которые предусматривают вакцинацию в случае ухудшения эпидемической ситуации.