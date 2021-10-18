Наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію оскаржили в ОАСК. Фото: RT

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Окружний адмінсуд просять визнати протиправним наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, позивачем вказано Дмитра Ламзу — директора київської спеціалізованої школи № 210. На його сторінці у Facebook є безліч постів про незаконність примусової «коронавірусної» вакцинації. Про позов повідомляє прес-служба ОАСК.

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить Феміду призупинити дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

В ОАСК зазначили, що зараз у суді вирішують питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом і з’ясовують наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що обов’язкова вакцинація від коронавірусу не порушує українське законодавство. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні є декілька статей законодавства, що передбачають вакцинацію у випадку погіршення епідемічної ситуації.