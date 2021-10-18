Столовая. Фото: istock

https://racurs.ua/n161757-sistemu-raspoznaniya-lic-v-shkolnyh-stolovyh-vvodyat-v-britanii.html

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Систему распознавания лиц хотят внедрить в Великобритании для школьников. Она будет распознавать детей в столовых, что позволит сократить время обслуживания и уменьшить количество контактов во время эпидемии коронавируса.

Технологию уже внедряют девять школ в Северном Эршире. Об этом сообщает Financial Times.

Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель технологии CRB Cunningham подтвердил эту информацию, и отметил, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.

Согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную.

Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата беспокоят правительство Германии, в связи с этим в столовых университетов Берлина больше не будут подавать мясо. Такое решение было принято ради сокращения углеродного следа столицы.

Источник: Financial Times