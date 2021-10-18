Перечень противопоказаний к вакцинации Минздрав объявит на этой неделе. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав готовит перечень противопоказаний к прививке от инфекции.

Список обнародуют уже на этой неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

Сейчас завершается разработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации. Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение. Также будет рекомендован формат справки для выдачи, — рассказал Кузин.

Как известно, согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавируса.

Они объясняют это недостаточной доказанной эффективностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина помогла темпам вакцинации в отдельных регионах. Карантин в Украине осенью усилили из-за нежелания многих украинцев делать прививки от коронавируса.