Кличко ініціює повернення райрад в Києві, фото - Укрінформ

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Віталій Кличко, мер Києва, ініціює розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві.

У понеділок, 18 жовтня, міський голова анонсував розгляд цього питання на одній з найближчих сесій Київради.

Районні ради у Києві ліквідував режим Януковича у 2010 році. Донині базове місцеве самоврядування в Києві обходилося без них.

На думку Кличка, рішення відновити ради в районах столиці «не лише актуальне, але і перезріле».

Повернення до районних рад — це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом, це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію, — написав Кличко у своїх соцмережах і пояснив, для чого киянам районні ради.

Він вважає, що Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї, а депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми.

Кличко не вважає, що більша кількість депутатів в місті призведе до зростання витрат на управління. Депутати районних рад працюватимуть на громадських засадах.

Мер посилається на дані опитувань громадської думки, відповідно до яких 70% киян хочуть повернути районні ради.