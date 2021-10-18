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Ракурс
Стефанчук хоче попрацювати шпигуном на засіданнях всіх фракцій і груп Ради. Фото: УП

Стефанчук хоче попрацювати шпигуном на засіданнях всіх фракцій і груп Ради

18 жов 2021, 13:29
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Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, призвичаюється до нової посади. 18 жовтня під час засідання погоджувальної ради він напросився на засідання всіх депутатських фракцій і груп.

Стефанчук звернувся з проханням до фракцій та груп відвідати їхні засідання. Новий спікер запевнив, що він налаштований на конструктивну розмову і буде намагатися підтримувати такий рівень дискусій у парламенті.

Пізніше Стефанчук не відповів на питання журналістів, чи будуть знімати Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як відомо, нардеп цинічно поглумилася над смертю Антона Полякова. За словами спікера, цей інцидент розгляне регламентний комітет.


Сьогодні я звернувся до голови регламентного комітету і це питання розглянуть на комітеті. Оскільки ні голова Верховної Ради, ні президія не приймають таких рішень, — заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що у Верховній Раді 18 жовтня відбувся ще один дебют Руслана Стефанчука. Новий спікер провів засідання погоджувальної ради. Парламент цього пленарного тижня розгляне декілька дуже важливих законів. Один з них — перше читання бюджету на 2022 рік.

Джерело: Ракурс


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