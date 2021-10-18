Дебют Стефанчука - новий спікер скликав фракції домовлятися у Раді

https://racurs.ua/ua/n161745-debut-stefanchuka-novyy-spiker-sklykav-frakciyi-domovlyatysya-u-radi-translyaciya.html

Ракурс

У Верховній Раді 18 жовтня відбудеться ще один дебют Руслана Стефанчука. Новий спікер проведе засідання погоджувальної ради.

Парламент цього пленарного тижня розгляне декілька дуже важливих законів.

Один з них — перше читання бюджету на 2022 рік.

«Ракурс» повідомляв, що з цього приводу увечері 18 жовтня збереться фракція влади «Слуга народу».

«Слуги» в понеділок також можуть обговорити ситуацію з скандальною заявою своєї колеги Галини Третьякової щодо смерті народного депутата з групи «За майбутнє" Антона Полякова.