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Ракурс
Дебют Стефанчука - новий спікер скликав фракції домовлятися у Раді

Дебют Стефанчука — новий спікер скликав фракції домовлятися у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 жов 2021, 11:00
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У Верховній Раді 18 жовтня відбудеться ще один дебют Руслана Стефанчука. Новий спікер проведе засідання погоджувальної ради.

Парламент цього пленарного тижня розгляне декілька дуже важливих законів.

Один з них — перше читання бюджету на 2022 рік.


«Ракурс» повідомляв, що з цього приводу увечері 18 жовтня збереться фракція влади «Слуга народу».

«Слуги» в понеділок також можуть обговорити ситуацію з скандальною заявою своєї колеги Галини Третьякової щодо смерті народного депутата з групи «За майбутнє" Антона Полякова.

Джерело: Ракурс


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