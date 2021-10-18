Букмекери зробили прогнози на матчі «Динамо» та «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

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Ліга чемпіонів. Фото: ТСН
Букмекери зробили прогнози на матчі «Динамо» та «Шахтаря» в Лізі чемпіонівhttps://racurs.ua/ua/n161743-bukmekery-zrobyly-prognozy-na-matchi-dynamo-ta-shahtarya-v-lizi-chempioniv.htmlРакурс
Матчі третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА відбудуться на цьому тижні.
Вже завтра, 19 жовтня, донецький «Шахтар» на «Олімпійському» в Києві зустрінуться з мадридським «Реалом». А в середу, 20 жовтня, київське «Динамо» зіграє на виїзді з каталонською «Барселоною». Букмекери Parimatch вважають суперників українських клубів фаворитами майбутніх матчів.
Перемога «Реала» над гірниками оцінюється коефіцієнтом 1,58, нічия — 4,30, а успіх «Шахтаря» — 5,80. У матчі з «Динамо» також фаворитами є каталонці — 1,27, нічия — 4,30, перемога — 11,00.
Матч «Шахтар» — «Реал» розпочнеться о 22.00, а поєдинок «Барселона» — «Динамо» — о 19.45 за київським часом. У прямому ефірі гри покаже сервіс MEGOGO.
Нагадаємо, у перших двох турах групової стадії ЛЧ «Шахтар» у Тирасполі поступився чемпіону Молдови «Шерифу», а вдома зіграв внічию з переможцем італійської Серії, А міланським «Інтером». Зустріч столичного «Динамо» з «Бенфікою» на «Олімпійському» завершилася нульовою нічиєю, а в Мюнхені кияни розгромно програли «Баварії».
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