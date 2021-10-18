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Ракурс
Зеленський. Фото: УП

«Рецидивіст» Зеленський — ЗМІ знайшли вісім проігнорованих президентом законів

18 жов 2021, 10:55
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Володимир Зеленський, президент України, проігнорував 94 статтю Конституцію щонайменше вісім разів і порушив закон.

Він не підписав та не ветував вісім законопроектів, які були проголосовані Радою. Про це повідомляє «Бабель».

Зокрема, серед законопроектів, які були відкладені «на поличку», опинилися:

  • законопроект, який гарантує право на правосуддя українцям із тимчасово окупованих територій;
  • законопроект про державну службу;
  • законопроект, який вводить у Кримінальний кодекс злочини проти людяності та детально описує всі можливі воєнні злочини;
  • законопроект, який посилює відповідальність за злочини проти журналістів.
  • законопроект, який стосується тимчасових слідчих комісій Верховної Ради;
  • законопроект, який вносить зміни в закон про Нацполіцію й регулює роботу Державних університетів внутрішніх справ;
  • законопроект, який стосується процедури публікації рішень парламенту;
  • законопроект, який стосується нумерації скликань місцевих рад.

Такими діями Зеленський порушив закон та свою передвиборчі обіцянку, коли заявив, що піде з посади, якщо порушить закон.

Законопроекти. Скріншот: Бабель


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський і Сергій Шефір намагалися витягнути свої доларові депозити з «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка в обхід законної процедури черговості.

Джерело: Бабель

Джерело: Ракурс


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