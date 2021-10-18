Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161744-recydyvist-zelenskyy-zmi-znayshly-visim-proignorovanyh-prezydentom-zakoniv.html

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Володимир Зеленський, президент України, проігнорував 94 статтю Конституцію щонайменше вісім разів і порушив закон.

Він не підписав та не ветував вісім законопроектів, які були проголосовані Радою. Про це повідомляє «Бабель».

Зокрема, серед законопроектів, які були відкладені «на поличку», опинилися:

законопроект, який гарантує право на правосуддя українцям із тимчасово окупованих територій;

законопроект про державну службу;

законопроект, який вводить у Кримінальний кодекс злочини проти людяності та детально описує всі можливі воєнні злочини;

законопроект, який посилює відповідальність за злочини проти журналістів.

законопроект, який стосується тимчасових слідчих комісій Верховної Ради;

законопроект, який вносить зміни в закон про Нацполіцію й регулює роботу Державних університетів внутрішніх справ;

законопроект, який стосується процедури публікації рішень парламенту;

законопроект, який стосується нумерації скликань місцевих рад.

Такими діями Зеленський порушив закон та свою передвиборчі обіцянку, коли заявив, що піде з посади, якщо порушить закон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський і Сергій Шефір намагалися витягнути свої доларові депозити з «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка в обхід законної процедури черговості.

Джерело: Бабель