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Зеленский. Фото: УП

«Рецидивист» Зеленский — СМИ нашли восемь проигнорированных президентом законов

18 окт 2021, 10:55
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Владимир Зеленский, президент Украины, проигнорировал 94 статью Конституции по меньшей мере восемь раз и нарушил закон.

Он не подписал и не ветировал восемь законопроектов, которые были проголосованы Радой. Об этом сообщает «Бабель».

В частности, среди законопроектов, которые были отложены «на полку», оказались:

  • законопроект, который гарантирует право на правосудие украинцам из временно оккупированных территорий;
  • законопроект о государственной службе;
  • законопроект, который вводит в Уголовный кодекс преступления против человечности и подробно описывает все возможные военные преступления;
  • законопроект, ужесточающий ответственность за преступления против журналистов.
  • законопроект, который касается временных следственных комиссий Верховной Рады;
  • законопроект, который вносит изменения в закон о Нацполиции и регулирует работу государственных университетов внутренних дел;
  • законопроект, касающийся процедуры публикации решений парламента;
  • законопроект, который касается нумерации созывов местных советов.

Такими действиями Зеленский нарушил закон и свое предвыборное обещание, когда заявил, что уйдет с должности, если нарушит закон.


Законопроекты. Скриншот: БабельНапомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Сергей Шефир пытались вытянуть свои долларовые депозиты с «Брокбизнесбанка» Сергея Курченко в обход законной процедуры очередности.

Источник: Бабель

Источник: Ракурс


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