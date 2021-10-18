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Зеленский. Фото: УП
«Рецидивист» Зеленский — СМИ нашли восемь проигнорированных президентом законовhttps://racurs.ua/n161744-recidivist-zelenskiy-smi-nashli-vosem-proignorirovannyh-prezidentom-zakonov.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, проигнорировал 94 статью Конституции по меньшей мере восемь раз и нарушил закон.
Он не подписал и не ветировал восемь законопроектов, которые были проголосованы Радой. Об этом сообщает «Бабель».
В частности, среди законопроектов, которые были отложены «на полку», оказались:
- законопроект, который гарантирует право на правосудие украинцам из временно оккупированных территорий;
- законопроект о государственной службе;
- законопроект, который вводит в Уголовный кодекс преступления против человечности и подробно описывает все возможные военные преступления;
- законопроект, ужесточающий ответственность за преступления против журналистов.
- законопроект, который касается временных следственных комиссий Верховной Рады;
- законопроект, который вносит изменения в закон о Нацполиции и регулирует работу государственных университетов внутренних дел;
- законопроект, касающийся процедуры публикации решений парламента;
- законопроект, который касается нумерации созывов местных советов.
Такими действиями Зеленский нарушил закон и свое предвыборное обещание, когда заявил, что уйдет с должности, если нарушит закон.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Сергей Шефир пытались вытянуть свои долларовые депозиты с «Брокбизнесбанка» Сергея Курченко в обход законной процедуры очередности.
Источник: Бабель
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