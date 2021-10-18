Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n161744-recidivist-zelenskiy-smi-nashli-vosem-proignorirovannyh-prezidentom-zakonov.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, проигнорировал 94 статью Конституции по меньшей мере восемь раз и нарушил закон.

Он не подписал и не ветировал восемь законопроектов, которые были проголосованы Радой. Об этом сообщает «Бабель».

В частности, среди законопроектов, которые были отложены «на полку», оказались:

законопроект, который гарантирует право на правосудие украинцам из временно оккупированных территорий;

законопроект о государственной службе;

законопроект, который вводит в Уголовный кодекс преступления против человечности и подробно описывает все возможные военные преступления;

законопроект, ужесточающий ответственность за преступления против журналистов.

законопроект, который касается временных следственных комиссий Верховной Рады;

законопроект, который вносит изменения в закон о Нацполиции и регулирует работу государственных университетов внутренних дел;

законопроект, касающийся процедуры публикации решений парламента;

законопроект, который касается нумерации созывов местных советов.

Такими действиями Зеленский нарушил закон и свое предвыборное обещание, когда заявил, что уйдет с должности, если нарушит закон.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Сергей Шефир пытались вытянуть свои долларовые депозиты с «Брокбизнесбанка» Сергея Курченко в обход законной процедуры очередности.

Источник: Бабель