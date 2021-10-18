Букмекеры сделали прогнозы на матчи «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов

Лига чемпионов. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n161743-bukmekery-sdelali-prognozy-na-matchi-dinamo-i-shahtera-v-lige-chempionov.html

Ракурс

Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся на этой неделе.

Уже завтра, 19 октября, донецкий «Шахтер» на «Олимпийском» в Киеве встретится с мадридским «Реалом». А в среду, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет на выезде с каталонской «Барселоной». Букмекеры Parimatch считают соперников украинских клубов фаворитами предстоящих матчей.

Победа «Реала» над горняками оценивается коэффициентом 1,58, ничья — 4,30, а успех «Шахтера» — 5,80. В матче с «Динамо» также фаворитами являются каталонцы — 1,27, ничья — 4,30, победа — 11,00.

Матч «Шахтер» — «Реал» начнется в 22.00, а поединок «Барселона» — «Динамо» — в 19.45 по киевскому времени. В прямом эфире игры покажет сервис MEGOGO.

Напомним, в первых двух турах групповой стадии ЛЧ «Шахтер» в Тирасполе уступил чемпиону Молдовы «Шерифу», а дома сыграл вничью с победителем итальянской Серии, А с миланским «Интером». Встреча столичного «Динамо» с «Бенфикой» на «Олимпийском» завершилась нулевой ничьей, а в Мюнхене киевляне разгромно проиграли «Баварии».