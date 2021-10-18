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Ракурс
Дебют Стефанчука - новый спикер созвал фракции договариваться в Раде

Дебют Стефанчука — новый спикер созвал фракции договариваться в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 окт 2021, 11:00
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В Верховной Раде 18 октября состоится еще один дебют Руслана Стефанчука. Новый спикер проведет заседание согласительного совета.

Парламент на этой пленарной неделе рассмотрит несколько важных законов.

Один из них — первое чтение бюджета на 2022 год.


«Ракурс» сообщал, что по этому поводу вечером 18 октября соберется фракция власти «Слуга народа».

«Слуги» в понедельник также могут обсудить ситуацию со скандальным заявлением своей коллеги Галины Третьяковой по поводу смерти народного депутата из группы «За будущее» Антона Полякова.

Источник: Ракурс


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