Дебют Стефанчука - новый спикер созвал фракции договариваться в Раде

https://racurs.ua/n161745-debut-stefanchuka-novyy-spiker-sozval-frakcii-dogovarivatsya-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде 18 октября состоится еще один дебют Руслана Стефанчука. Новый спикер проведет заседание согласительного совета.

Парламент на этой пленарной неделе рассмотрит несколько важных законов.

Один из них — первое чтение бюджета на 2022 год.

«Ракурс» сообщал, что по этому поводу вечером 18 октября соберется фракция власти «Слуга народа».

«Слуги» в понедельник также могут обсудить ситуацию со скандальным заявлением своей коллеги Галины Третьяковой по поводу смерти народного депутата из группы «За будущее» Антона Полякова.