Запалення вогню зимньої Олімпіади. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n161763-olimpiyskyy-vogon-pekina-2022-zapalyly-v-greciyi-video.html

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Олімпійський вогонь зимових Олімпійських ігор 2020 року, які відбудуться в Пекіні, запалили в Греції.

Подія традиційно відбулася в стародавньому храмі грецької богині Гери від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала. На заході були присутні президент Греції Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, голова Національного олімпійського комітету Греції Спірос Капралос та інші офіційні особи. Про це повідомляється на YouTube-каналі Olympics.

Зазначається, що 19 жовтня олімпійський вогонь передадуть китайській делегації, після чого вогонь доставлять до Китаю.

Як відомо, 24-ті зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Вони обговорили літні Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України.