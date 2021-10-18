Стефанчук. Фото: istock

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Перехід на зимовий час планують скасувати у Верховній Раді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада повернеться до дискусії про переведення годинників пізніше.

Спочатку країна все ж перейде на зимовий час. Про це він заявив під час брифінгу.

Сталося те, що ми перейшли на літній час. Голосувати його в літній час не було ніякого сенсу, тому що природний час для України — час +2 — це зимовий час. Після того, як Україна перейде на зимовий час — ця дискусія знову має бути піднята, — розповів Стефанчук.

Він зазначив, що питання має підійматися одночасно з рішеннями країн Євросоюзу, які також відмовилися від переходу та має враховувати біологічний ритм та здоров’я українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перехід на зимовий час в Україні хочуть скасувати у Верховній Раді. Автори законопроекту № 4201 пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Однак голосування за цей документ 19 березня провалили і пропозицію відправили на доопрацювання.

Перехід на єдиний час пояснювали тим, що на окупованих територіях України час відрізняється від київського на годину — там встановлений російський час.

62 країни світу продовжують традицію переходу на літній і зимовий час, серед них Німеччина, Бельгія, Іран, Куба, Велика Британія та Мексика. У 2019 році Євросоюз постановив скасовувати процедуру часового переходу, але питання остаточно не вирішили через пандемію коронавірусу. Низка країн ЄС уже відійшли від цієї норми.