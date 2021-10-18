Бойовики взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ в Горлівці. Фото: Радіо свобода

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Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки взяли в заручники представників СММ ОБСЄ в окупованій Горлівці.

Вчора, 17 жовтня, спостерігачі зафіксували, що автомобільні ворота передової патрульної бази місії в Горлівці замкнули за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт виїзд блокував автомобіль із блакитними табличками ДНР. Поруч із машиною помітили двох бойовиків. Про це 18 жовтня повідомила Українська делегація Тристоронньої контактної групи в Telegram.

Власник готелю, де розташована база спостерігачів, повідомив представникам ОБСЄ про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на «накази від «мера Горлівки». Він також сказав, що всі виходи заблоковані терористами. Камери відеоспостереження показали, що перед готелем кремлівські посіпаки встановили три намети, біля яких зібралися кілька осіб.

Згодом до готелю зайшли люди в цивільному й заявили, що спостерігачам заборонено покидати територію готелю доти, доки українська влада не звільнить бойовика ЛНР, якого затримали на минулому тижні.

Українська делегація у ТКГ констатувала, що російські бойовики вже перейшли до захоплення заручників. Нагадала, що утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму. Українська сторона закликала міжнародну спільноту і керівництво держав-учасниць нормандського формату оцінити дії російської сторони.

Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу «Донецьк» і «Гуково», як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще — методами міжнародного тероризму, — зазначили в ТКГ.



Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. Сепаратист виявився представником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів ЛНР.

У неділю, 18 жовтня, стало відомо, що ОБСЄ призупинила роботу з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки кілька днів під готелем спостерігачів в окупованому Донецьку окупанти проводять «акції протесту».