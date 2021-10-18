Новый способ борьбы с малярийными комарами придумали биологи. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n161768-novyy-sposob-borby-s-malyariynymi-komarami-pridumali-biologi.html

Ракурс

Малярийные комары являются настоящей проблемой в ряде стран, перенося различные заболевания, от которых умирают сотни тысяч людей каждый год.

Шведский стартап Molecular Attraction разработал новый подход борьбы с насекомыми. В рамках своего исследования ученые научились обманывать комаров, заставляя их пить жидкость, которая имитирует человеческую кровь. Об этом пишет Fastcompany.

Самое интересно, что это вещество содержит токсины на растительной основе (не химикаты). Ученые обнаружили, что кровь, которая уже заражена малярийным паразитом, более привлекательна для комаров, чем обычная (здоровая).

Выяснилось, что это происходит из-за молекулы под названием HMBPP. Она выделяет запах, который привлекает комаров и стимулирует насекомых пить больше крови.

Биологи утверждают, что HMBPP может заставить комаров пить практически все, при условии «нужного» показателя рН жидкости.

В рамках нового исследования ученые добавили HMBPP в смесь свекольного сока и природных токсинов. Все комары, которые пили сок, умерли вскоре после «трапезы».

Авторы проекта также отмечают, что HMBPP не привлекает других насекомых или другие виды. Таким образом, смесь можно использовать лишь для борьбы с комарами, не подвергая опасности других животных.

Напомним, американские ученые создали уникальную одежду из текстиля, которая полностью устойчива к комариным укусам. Она способна защитить от инфекций и вирусов, которые переносят комары.

Источник: Fastcompany