От коронавируса скончался бывший госсекретарь США

https://racurs.ua/n161771-ot-koronavirusa-skonchalsya-byvshiy-gossekretar-ssha.html

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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса.

О смерти политика и генерала сообщило 18 октября агентство Reuters.

Пауэлл занимал пост госсекретаря США в период первого срока президентства Джорджа Буша-младшего (2001−2005).

Он запомнился своей речью в ООН, где с колбой в руках доказывал, что Ирак при Саддаме Хусейне разрабатывает биологическое оружие (что потом стало одним из обоснований вторжения американцев в Ирак).

Пауэлл стал первым темнокожим главой внешнеполитического ведомства США.

В 1989—1993 годах он возглавлял Объединенный комитет начальников штабов.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Ямайки. Окончил Сити-колледж в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра геологии. В 21 год начал армейскую карьеру в Форт-Беннинг (одна из крупнейших военных баз на территории США).

Пауэлл — ветеран войны во Вьетнаме, в 1987—1989 годах — советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана. В 1991 году участвовал в войне в Персидском заливе.