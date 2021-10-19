Погода в Європі знизила ціни на газ. Фото: istock

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Ціни на газ у Європі впали через надзвичайно теплу погоду на початку опалювального сезону.

Це трохи послабить енергетичну кризу в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg.

Погодні умови в листопаді пом’якшать вплив низького рівня запасів газу в європейських ПСГ на зростання цін. Згідно з прогнозом The Weather Co., температура на північному заході Європи до четверга буде набагато вищою за сезонні норми і протримається до кінця місяця на високому рівні.

За данними National Grid, тільки у Великій Британії прогнозований попит на газ впав нижче середнього за останні п’ять років. Водночас вітер забезпечує майже третину вироблення електроенергії в країні, а частка газу становить 39%.

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали 18 жовтня до 85,7 євро за МВт-год або 1 тис. 51 дол. за тисячу кубометрів. Згодом вони дещо зросли, проте тримаються в середньому на рівні 91 євро за МВт-год (1 тис. 116,27 дол. за тисячу кубометрів).

Аналітики заявляють, що починаючи з листопада, з кожним місяцем, який буде теплішим, ніж зазвичай, баланс газу у світі незначно стабілізуватиметься, допомагаючи послабити зростання цін як на газ, так і на нафту

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що газова війна РФ проти України та Європи триває — «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну. Аукціон на додаткові поставки не відбувся.

Джерело: Bloomberg