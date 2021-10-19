Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Pandora Papers — НАПК уже проверило Зеленского и взялось за Баканова

19 окт 2021, 18:14
999

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) продолжает проверку деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова после их появления в расследованиях так называемых Pandora Papers.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, опубликовав ответ ведомства на его ходатайство.

НАПК в ответ на мое ходатайство сообщило, что уже проверило декларацию Зеленского и сейчас проверяет декларацию главы СБУ Баканова, — отметил Гончаренко.

В ведомстве нардепу ответили, что в ходе проведения проверки, в частности, учли информацию с недавнего расследования «Слідства.інфо» по Зеленскому.

Документ: Алексей Гончаренко

В Офисе генпрокурора Гончаренко сообщили, что рассматривают его обращение по информации об оффшорах Зеленского, обнародованной в видеоматериале «Слідства.інфо» «Оффшор 95», поданное депутатом 4 октября.


Отмечается, что срок рассмотрения депутатского обращения по проверке информации по расследованию «Слідства.інфо» был продлен. Судя по всему, там есть, что проверять. Ждем результаты, — отметил нардеп.

Документ: Алексей Гончаренко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров