Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n161843-pandora-papers-napk-uje-proverilo-zelenskogo-i-vzyalos-za-bakanova.html

Ракурс

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) продолжает проверку деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова после их появления в расследованиях так называемых Pandora Papers.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, опубликовав ответ ведомства на его ходатайство.

НАПК в ответ на мое ходатайство сообщило, что уже проверило декларацию Зеленского и сейчас проверяет декларацию главы СБУ Баканова, — отметил Гончаренко.

В ведомстве нардепу ответили, что в ходе проведения проверки, в частности, учли информацию с недавнего расследования «Слідства.інфо» по Зеленскому.

В Офисе генпрокурора Гончаренко сообщили, что рассматривают его обращение по информации об оффшорах Зеленского, обнародованной в видеоматериале «Слідства.інфо» «Оффшор 95», поданное депутатом 4 октября.