Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n161843-pandora-papers-nazk-vje-perevirylo-zelenskogo-i-vzyalosya-za-bakanova.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує перевірку декларацій президента України Володимира Зеленського та очільника СБУ Івана Баканова після їх появи у розслідуваннях так званих Pandora Papers.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь відомства на його клопотання.

НАЗК у відповідь на моє клопотання повідомило, що вже перевірило декларацію Зеленського та наразі перевіряє декларацію голови СБУ Баканова, — зазначив Гончаренко.

У відомстві нардепу відповіли, що в ході проведення перевірки, зокрема, врахували інформацію з нещодавнього розслідування «Слідства.інфо» щодо Зеленського.

В Офісі генпрокурора Гончаренку повідомили, що розглядають його звернення щодо інформації про офшори Зеленського, оприлюдненої у відеоматеріалі «Слідства.інфо» «Офшор 95», подане депутатом 4 жовтня.