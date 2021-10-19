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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Pandora Papers — НАЗК вже перевірило Зеленського і взялося за Баканова

19 жов 2021, 18:14
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує перевірку декларацій президента України Володимира Зеленського та очільника СБУ Івана Баканова після їх появи у розслідуваннях так званих Pandora Papers.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь відомства на його клопотання.

НАЗК у відповідь на моє клопотання повідомило, що вже перевірило декларацію Зеленського та наразі перевіряє декларацію голови СБУ Баканова, — зазначив Гончаренко.

У відомстві нардепу відповіли, що в ході проведення перевірки, зокрема, врахували інформацію з нещодавнього розслідування «Слідства.інфо» щодо Зеленського.

Документ: Олексій Гончаренко

В Офісі генпрокурора Гончаренку повідомили, що розглядають його звернення щодо інформації про офшори Зеленського, оприлюдненої у відеоматеріалі «Слідства.інфо» «Офшор 95», подане депутатом 4 жовтня.


Зазначається, що строк розгляду депутатського звернення щодо перевірки інформації з розслідування «Слідство.інфо» був подовжений. Судячи з усього, там є, що перевіряти. Чекаємо на результати, — зазначив нардеп.

Документ: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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