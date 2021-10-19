Умови в лікарнях Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161842-perepovneni-palaty-i-katalky-z-trupamy-shokuuchi-foto-z-kovidnyh-likaren.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) показало шокуючі фото з лікарень, де лікують хворих на коронавірус.

Жахливі умови обурили соцмережі. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У відомстві розповіли, що з 27 тис. 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусом з 11 по 17 жовтня, 25 тис. 893, або 94,2%, не отримали жодної дози вакцини.

Там додали, що людина з придбаним підробним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від коронавірусу, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована, що підриває довіру до ефективності вакцини.

У соцмережах обурилися жахливими умовами в лікарнях, де перебувають хворі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців. За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис. осіб