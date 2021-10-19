Хворі на «ковід» вагітні мають на 70% вищий ризик смерті — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161836-hvori-na-kovid-vagitni-maut-na-70-vyschyy-ryzyk-smerti-moz.html

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Вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 у порівнянні з невагітними, оскільки вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє у вівторок Міністерство охорони здоров’я, посилаючись на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

Вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, — цитує CDC МОЗ.

«Ковід» під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізацією новонароджених малюків у палату інтенсивної терапії.

Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики, — наголосили у МОЗ.



Також там порадили вагітним під час вибору вакцин для щеплення надавати перевагу імунопрепаратам на платформі мРНК, тобто Comirnaty/Pfizer-BioNTech.