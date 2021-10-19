Температура в Європі Інфографіка: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n161834-nichni-zamorozky-i-teplo-vden-obicyaut-u-seredu-karta.html

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Погода в Україні 20 жовтня переважатиме сонячна й тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозується.

Температура повітря сягатиме +17° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 20 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° тепла, а вдень повітря прогріється до 12−14° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла й сонячна, але вночі можливі заморозки. Стовпчики термометрів вночі впадуть до −1° морозу, а вдень піднімуться до 9−1'° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 14−16° вище нуля.

Погодні умови у Львові в середу будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 15−17° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo