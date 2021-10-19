Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

https://racurs.ua/n161834-nochnye-zamorozki-i-teplo-dnem-obeschaut-v-sredu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха будет достигать +17° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 20 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют на уровне 1−3° тепла, а днем воздух прогреется до 12−14° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, но ночью возможны заморозки. Столбики термометров ночью упадут до −1° мороза, а днем поднимутся до 9−11° со знаком плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем обещают 14−16° выше нуля.

Погодные условия во Львове в среду будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем ​​обещают 15−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo