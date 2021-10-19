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Ракурс
Дочки Анджеліни Джолі з’явилися у старих сукнях акторки

Доньки Анджеліни Джолі з’явилися у старих сукнях акторки (ФОТО)

19 жов 2021, 16:16
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Анджеліна Джолі, американська акторка, у понеділок відвідала прем'єру фільму «Вічні» у Лос-Анджелесі разом зі своїми п’ятьма дітьми — 20-річним Меддоксом, 16-річної Захарою, 15-річної Шайло і 13-річними близнюками Вів'єн і Нокс. Був відсутній на прем'єрі лише 17-річний прийомний син зірки Пакс.

46-річна Анджеліна Джолі з’явилася в елегантному образі — у об'ємній сукні та в золотих прикрасах. На червону доріжку старша дочка від шлюбу з Бредом Піттом Шайло Нувель вийшла в довгій сукні на тонких бретельках. Як пише видання Hollywood Life, для Шайло адаптували стару сукню Анджеліни Джолі. Також у сукні Джолі була її донька Захара.


Актриса зіграла роль в новому фільмі про супергероїв кіностудії Marvel разом з Джеммою Чан, Сальмою Хайек і Річардом Медденом. Кінострічка розповідає про расу безсмертних істот з надлюдськими здібностями, які таємно живуть на Землі. «Вічні» вийдуть в прокат у США 5 листопада 2021 року.

Джерело: Ракурс


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