Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко подав до Шевченківського райсуду столиці скаргу щодо бездіяльності СБУ.

Річ у тім, що спецслужба досі не зареєструвала провадження через подане Кононенком ще 11 жовтня повідомлення про вчинене президентом Володимиром Зеленським правопорушення. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

На думку Кононенка, Зеленський вчинив правопорушення, розголосивши відомості з «обмеженим доступом» очільнику Білорусі Олександру Лукашенко, що, зі свого боку, призвело до зриву спецоперації із затримання так званих «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців).

Згідно з чинним законодавством, протягом доби має бути відкрите кримінальне провадження. Разом з тим, сьогодні 19 жовтня, і будь-якої інформації, крім тієї, що Офіс президента дав вказівку розпочати моє кримінальне переслідування, у мене станом на сьогоднішній день немає, — зазначив Кононенко.

Йде відновлення справедливості і невідворотності покарання за вчинення кримінального проступку, — додав він.

Наприкінці липня 2020 року під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня їх передали Росії.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що це затримання стало наслідком зриву спецоперації українських спецслужб, які планували заманити російських найманців у літак, який би здійснив вимушену посадку в Україні, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.