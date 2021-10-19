Абрамовський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161832-pershyy-pishov-ministr-ekologiyi-napysav-zayavu-pro-vidstavku.html

Ракурс

Роман Абрамовський, міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, подав у відставку.

Міністр вирішив залишити посаду за власним бажанням. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Я бачив, що він (Абрамовський — ред.) написав заяву. Я заходив якраз до голови (Верховної ради — ред.), і він виходив, — сказав нардеп.

Як відомо, з 1992 року по 2013 роки Абрамовський працював менеджером у низці компаній, зокрема й у «Укрстальконструкції», якою володіє нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута. У 2013 році Абрамовський працював штатним помічником нардепа від Партії регіонів Олександра Бобкова, який був одним із засновників руху сепаратистського руху «Оплот».

У 2015 році він обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. У 2019 році Абрамовського призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка уряду разом із Денисом Шмигалем планується в жовтні. У липні нардеп-«слуга» Олександр Качура анонсував кадрові ротації в уряді. Тоді стало відомо, що позбутися посади можуть міністр оборони Андрій Таран, міністр юстиції Денис Малюська й міністр культури Олександр Ткаченко, а також міністр екології Роман Абрамовський.