Абрамовский. Фото: УП

https://racurs.ua/n161832-pervyy-poshel-ministr-ekologii-napisal-zayavlenie-ob-otstavke.html

Ракурс

Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, подал в отставку.

Министр решил оставить должность по собственному желанию. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Я видел, что он (Абрамовский — ред.) написал заявление. Я заходил как раз к главе (Верховной Рады — ред.), и он выходил, — сказал нардеп.

Как известно, с 1992 года по 2013 годы Абрамовский работал менеджером в ряде компаний, в том числе и в «Укрстальконструкции», которой владеет нардеп от «Батькивщины» Сергей Тарута. В 2013 году Абрамовский работал штатным помощником нардепа от Партии регионов Александра Бобкова, который был одним из основателей движения сепаратистского движения «Оплот».

В 2015 году он занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко. В 2019 году Абрамовского назначили заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставка правительства вместе с Денисом Шмыгалем планируется в октябре. В июле нардеп «слуга» Александр Качура анонсировал кадровые ротации в правительстве. Тогда стало известно, что лишиться должности могут министр обороны Андрей Таран, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры Александр Ткаченко, а также министр экологии Роман Абрамовский.