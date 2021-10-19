Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n161833-sbu-ignoriruet-vagnergeyt-zelenskogo-video.html

Ракурс

Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко подал в Шевченковский райсуд столицы жалобу относительно бездеятельности СБУ.

Дело в том, что спецслужба до сих пор не зарегистрировала производства в связи с представленным Кононенко еще 11 октября сообщением о совершенном президентом Владимиром Зеленским правонарушения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По мнению Кононенко, Зеленский совершил правонарушение, раскрыв сведения с «ограниченным доступом» руководителю Беларуси Александру Лукашенко, что, со своей стороны, привело к срыву спецоперации по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников).

Согласно действующему законодательству, в течение суток должно быть открыто уголовное производство. Вместе с тем, сегодня 19 октября, и любой информации, кроме той, что Офис президента дал указание начать мое уголовное преследование, у меня на сегодняшний день нет", — отметил Кононенко.

Идет восстановление справедливости и неотвратимости наказания за совершение уголовного проступка, — добавил он.

В конце июля 2020 года под Минском задержали группу из нескольких десятков российских наемников. 14 августа их передали России.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что это задержание стало следствием срыва спецоперации украинских спецслужб, планировавших заманить российских наемников в самолет, который бы совершил вынужденную посадку в Украине, где они должны предстать перед судом за свои преступления.