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Ракурс
Дочери Джоли вышли в свет в старых нарядах актрисы

Дочери Джоли вышли в свет в старых нарядах актрисы (ФОТО)

19 окт 2021, 16:16
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Анджелина Джоли, американская актриса, в понедельник посетила премьеру фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе вместе со своими пятью детьми — 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Нокс. Отсутствовал на премьере лишь 17-летний приемный сын звезды Пакс.

46-летняя Анджелина Джоли появилась в элегантном образе развевающегося платья и в золотых украшениях. На красную дорожку старшая дочь от брака с Брэдом Питтом Шайло Нувель вышла в длинном платье на тонких бретельках. Как пишет издание Hollywood Life, для Шайло адаптировали старое платье Анджелины Джоли. Также в платье Джоли была ее дочь Захара.


Актриса играла роль в новом фильме о супергероях киностудии Marvel вместе с Джеммой Чан, Сальмой Хайек и Ричардом Мэдденом. Кинолента рассказывает о расе бессмертных существ со сверхчеловеческими способностями, которые тайно живут на Земле. «Вечные» выйдут в прокат в США 5 ноября 2021 года.

Источник: Ракурс


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